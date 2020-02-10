Ущерб на 2 миллиона рублей: житель Ульяновска из мести поджег авто экс-супруги, но что-то пошло не так

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:37:54+03:00

Ущерб владельцев машин составил более 2 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мстителя довольно быстро нашли и возбудили в отношении его уголовное дело

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8 февраля, в Ленинском районе Ульяновска неизвестный поджег три автомобиля. Ущерб составил более 2 миллионов рублей. Вскоре полицейские нашли поджигателя.

Им оказался 37-летний местный житель. Одна из поврежденных огнем машин принадлежала его бывшей жене. Экс-супруги поругались, и мужчина по пьяни решил отомстить женщине - поджечь ее авто. Вот только что-то пошло не так, и огонь распространился на соседние машины.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, - сообщает МВД Ульяновской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU