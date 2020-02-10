Из-за гибели на пожаре в Заинском районе 2-летней девочки возбудили уголовное дело

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:26:59+03:00

Тела ребенка и ее отца обнаружили уже после разбора сгоревших конструкций дома

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Следственный комитет Татарстана по факту гибели 2-летней девочки на пожаре возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла днем 8 февраля в селе Александровская Слобода Заинского района. Там загорелся частный дом. Обгоревшие тела девочки и ее 40-летнего отца обнаружили лишь после тушения, когда начали разбирать сгоревшие конструкции здания. Площадь пожара составила 32 квадратных метра.

- В настоящее время тела направлены на экспертизу. По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Также, по предварительной информации, мать погибшего ребенка и ее старшая дочь в тот злополучный для них день ушли по делам. Когда женщина вернулась домой, то заметила дым, но сначала подумала, что это соседи топят баню.

Еще до приезда пожарных очевидцы пытались войти внутрь дома, но не смогли из-за сильного дыма. В итоге обрушилась кровля.

ИСТОЧНИК KP.RU