В Чебоксарах на неделю перекроют проспект Ивана Яковлева

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:09:38+03:00

Речь идет об участке дороги от улицы Ашмарина до рынка «Хевель»

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В пятницу, 15 февраля, в Чебоксарах перекроют проспект Ивана Яковлева. Речь идет об участке от улицы Ашмарина до рынка «Хевель». Об этом сообщил замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов на еженедельной планерке.

Движение по проспекту будут ограничено 5-6 дней из-за его реконструкции. Сейчас в администрации города разрабатывают временную схему объезда участка.

В свою очередь, чтобы закончить все работы, подрядчику осталось сделать на проспекте Ивана Яковлева 4 пересечки для ливневой канализации, 2 – для водопровода, 1 – для газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU