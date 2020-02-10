Отправка данных без мобильной связи и Wi FI: 7 стартап-проектов ставшие новыми резидентами бизнес-инкубатора ИТ-парка Казани

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:37:22+03:00

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В прошедшие выходные в казанском ИТ-парке состоялся отбор новых резидентов бизнес-инкубатора. В итоге его прошли 7 стартап-проектов.

Среди них значится и разработка модуля для Android, который позволит отправлять данные на расстоянии более одного километра при отсутствии мобильной связи или Wi FI. Также в ИТ-парке одобрили проект по созданию сервиса для трансляции информации со смартфона на Smart TV.

Авторы проектов, успешно прошедших отбор в бизнес-инкубатор казанского ИТ-парка, помимо, например, open space офиса, бухгалтерского и юридического сопровождения, также получат частное и государственное финансирование, PR-поддержку, продвижение на рынок и мощный виртуальный сервер для запуска проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU