В школах Ульяновской области продлили карантин по ОРВИ

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:35:55+03:00

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10 февраля на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии было решено продлить карантин в школах Ульяновской области. Учебный процесс приостановлен до 17 февраля включительно.

- Заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрасте от 7 до 14 лет в Ульяновской области на сегодня также превышает эпидпорог. Поэтому было принято решение продлить карантин в школах области и учреждениях дополнительного образования до 17 февраля включительно. Школьники продолжат заниматься дистанционно, - сказала первый зампред правительства Ульяновской области Екатерина Уба.

За период с 3 по 9 февраля в регионе было зарегистрировано 11 969 новых случаев ОРВИ, что превышает эпидемический порог на 54,1%. Кроме того, за последнюю неделю лабораторно подтверждено 40 случаев гриппа. Число госпитализированных увеличилось на 5% и составило 228 человек.

- По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 30%, Несмотря на незначительное снижение темпов прироста заболеваемости, ситуация остается напряженной. В целях снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом принято решение продлить ограничительные мероприятия в образовательных учреждениях региона. В медицинских организациях будет также продлен комплекс профилактических мер по соблюдению санитарного-противоэпидемического режима и ограничению посещений родственниками госпитализированных больных. В период повышенной заболеваемости настоятельно рекомендую вам избегать мест большого скопления людей, не контактировать с людьми, имеющими признаки ОРВИ и носить маски. Не занимайтесь самолечением, при первых симптомах заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью к врачу. Несвоевременная и неправильная терапия может привести к тяжелым последствиям, - подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

ИСТОЧНИК KP.RU