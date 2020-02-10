21 февраля в Казанском зооботсаду «Река Замбези» пройдет конкурс снежных фигур

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:50:08+03:00

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В следующую пятницу, 21 февраля, в Казанском зооботсаду «Река Замбези» пройдет ежегодный форум снежного искусства. В рамках которого 10 команд примут участие в конкурсе по созданию снежных фигур. В этот раз тематика работ должна соответствовать концепции новой части Казанского зооботсада – Африке. Сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии города начальник местного управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, в роли скульпторов выступят педагоги и учащиеся детских школ искусств Казани. Среди их команд будет выявлен один победитель, два призера и обладатель зрительских симпатий.

Открытие форума снежного искусства в Казанском зооботсаду намечено на 9.30, а подведение итогов конкурса скульптур – на 13.30. К слову, его могут и отменить, если вновь грянет серьезное потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU