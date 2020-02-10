2020-02-10T14:15:50+03:00
Общество

Из-за строительства мусоросжигательного завода под Казанью может повыситься стоимость проезда в метро

Причина этого - возможное введение «зеленого тарифа»
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о возможном подорожании всего на 0,01%.Речь идет о возможном подорожании всего на 0,01%.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью может повлиять на стоимость проезда в городском метро. Дело в том, что для субсидирования работ по возведению таких объектов обычно вводится «зеленый тариф» (механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии – Ред.). Об этом РБК рассказал глава фирмы застройщика «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Из-за введения «зеленого тарифа» у РЖД и метрополитена подорожает энергия. Как следствие – увеличится стоимость проезда. Так, по словам Шипелова, цена на один билет в московском метрополитене, например, увеличилась на 3 копейки. То есть речь идет о подорожании всего на 0,01%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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