2020-02-10T13:44:18+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-глава сельского поселения совершил смертельное ДТП и отделался условным сроком

Правда, решение суда по его уголовному делу еще не вступило в законную силу
Олег ЛУГОВОЙ
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Пострадавший в этой аварии 18-летний парень скончался в больнице спустя несколько месяцев.Пострадавший в этой аварии 18-летний парень скончался в больнице спустя несколько месяцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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56-летний экс-глава Хочашевского сельского поселения Ядринского района был признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Ему было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно и лишения водительских прав сроком на 2 года.

Смертельное ДТП с участием экс-главы произошло днем 12 июля прошлого года в Ядринском районе. За рулем своего джипа Toyota Land Cruiser (Prado), мужчина выезжал со второстепенной дороги на перекрестке. Вот только в нарушении правил дорожного движения он не остановился. Экс-глава даже не снизил скорость. В результате его джип врезался в автомобиль «Лада Гранта», который ехал по главной дороге. От удара отечественная легковушка перевернулась.

В ДТП пострадал 18-летний пассажир «Лады». Молодого человека с места аварии увезли в больницу. Где он, несмотря на все усилия врачей, скончался 3 ноября, так и не придя в сознание.

- Осужденный экс-глава принял меры к возмещению родственникам погибшего причиненного морального и материального вреда, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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