Под Казанью на вертолете насмерть разбился депутат Госдумы Айрат Хайруллин: расследованием крушения занялся МАК

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:16:12+03:00

Вместе с Хайруллиным на борту воздушного судна в тот момент находились его помощник и пилот – оба выжили [видео]

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Расследованием причин крушения под Казанью вертолета Bell-407 RA-01893 также занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

- Сформирована комиссия по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - сообщается на официальном сайте МАК.

Напомним, вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным пропал вечером 7 февраля. Его обломки спасатели нашли под Казанью - на льду реки Кама в 6 километрах от Лаишево. Во время экстренной посадки произошло крушение. Момент авиакатастрофы был заснят камерой видеонаблюдения, установленной на одном из частных домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759689" frameborder="0"></iframe> Момент крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.соцсети

На месте крушения погиб только Хайруллин – его насмерть зажало в кабине. Пилот вертолета и помощник депутата выжили. Их тут же доставили в больницу. Сейчас поступают сообщения, что их состояние уже оценивается врачами как средней тяжести.

По факту крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы, было возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU