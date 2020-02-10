Под Казанью на вертолете насмерть разбился депутат Госдумы Айрат Хайруллин: расследованием крушения занялся МАК
Расследованием причин крушения под Казанью вертолета Bell-407 RA-01893 также занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
- Сформирована комиссия по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - сообщается на официальном сайте МАК.
Напомним, вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным пропал вечером 7 февраля. Его обломки спасатели нашли под Казанью - на льду реки Кама в 6 километрах от Лаишево. Во время экстренной посадки произошло крушение. Момент авиакатастрофы был заснят камерой видеонаблюдения, установленной на одном из частных домов.
Момент крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.соцсети
На месте крушения погиб только Хайруллин – его насмерть зажало в кабине. Пилот вертолета и помощник депутата выжили. Их тут же доставили в больницу. Сейчас поступают сообщения, что их состояние уже оценивается врачами как средней тяжести.
По факту крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы, было возбуждено уголовное дело, идет следствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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