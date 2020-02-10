Появились фото со стройки Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе закончили монтаж опалубки и бетонирование всех 5 подпорных стен

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:43:45+03:00

На первый этап возведения Большого Казанского кольца потратят более 2 миллиардов рублей [фото]

Изменить размер текста: A A

Минтранс Татарстана опубликовал фотографии со строительства Большого Казанского кольца (БКК). Там в рамках первого этапа работ – участок от Булатова до улицы Борисковская, потратят более 2 миллиардов рублей. Около половины этой суммы поступит из федерального бюджета.

Сейчас на путепроводе над Фермским шоссе закончили монтаж опалубки, армирование и бетонирование всех 5 подпорных стен. Завезено песка сверх плана – вместо 12 000 кубометров прибыло 12 860.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Также сейчас там, в частности, идут работы по армированию, монтажу опалубки и бетонированию стоек опор пешеходного перехода, а также по армированию пролетного строения левого проезда путепровода. Продолжается строительство очистных сооружений, ведется устройство колодцев канализационной насосной станции и переустройство линий электропередачи.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

- На стройке заняты 95 человек инженерно-технического персонала и 25 единиц техники, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Напомним, 800 метровый участок БКК от Булатова до улицы Борисковская строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали в июле прошлого года. Первый этап планируют сдать 30 августа 2020-го, то есть к 100-летию ТАССР.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

ИСТОЧНИК KP.RU