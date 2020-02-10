Где в 2019 году на дорогах Татарстана чаще всего сбивали диких животных

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:55:46+03:00

Чаще всего под колеса машин попадали лоси, кабаны и косули. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Всего за это время в республике произошло 82 таких ДТП

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Как подсчитали в Госкомитете Татарстана по биоресурсам, за 2019 год на дорогах республики было сбито 82 диких животных. Больше всего таких ДТП происходило в Пестречинском, Мензелинском и Зеленодольском районах.

Чаще всего под машины попадали кабаны, лоси и косули. В основном аварии с их участием происходили на трассах около леса. Только два случая были зафиксированы на железнодорожных путях.

- Вблизи заповедников, заказников или просто в лесной местности, где животные могут выйти на проезжую часть, устанавливается дорожный знак «Дикие животные». Во избежание столкновения, на таком участке необходимо сбросить скорость и соблюдать все правила дорожного движения, - рекомендуют в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Также, там советуют водителям стараться отводить на поездки светлое время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU