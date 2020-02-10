Убил топором и расчленил тело: казанца приговорили к 11 годам колонии

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:43:53+03:00

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39-летнего жителя Казани Олега Сафонова суд признал виновным в убийстве приятеля и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

Было доказано, что вечером 8 октября Сафонов пришел в гости к 57-летнему знакомому, который проживал в квартире на улице Чистопольская. Мужчины начали выпивать. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. Сафонов избил хозяина, а после ударил его по голове обухом топора. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Сафонов же испугался, что может за это сесть в колонию, и решил скрыть тело. Он расчленил его, вывез и зарыл на берегу реки Казанка.

Но полностью скрыть преступление мужчине не удалось. Бдительные соседи убитого сначала заметили следы крови в подъезде, а затем самого Сафонова, несущего окровавленный мешок. Из-за чего он не успел спрятать все части тела приятеля – мужчину задержала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU