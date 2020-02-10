Убил топором и расчленил тело: казанца приговорили к 11 годам колонии
39-летнего жителя Казани Олега Сафонова суд признал виновным в убийстве приятеля и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.
Было доказано, что вечером 8 октября Сафонов пришел в гости к 57-летнему знакомому, который проживал в квартире на улице Чистопольская. Мужчины начали выпивать. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. Сафонов избил хозяина, а после ударил его по голове обухом топора. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.
Сафонов же испугался, что может за это сесть в колонию, и решил скрыть тело. Он расчленил его, вывез и зарыл на берегу реки Казанка.
Но полностью скрыть преступление мужчине не удалось. Бдительные соседи убитого сначала заметили следы крови в подъезде, а затем самого Сафонова, несущего окровавленный мешок. Из-за чего он не успел спрятать все части тела приятеля – мужчину задержала полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU