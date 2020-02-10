В Марий Эл женщина-водитель «Лады» спровоцировала ДТП с пострадавшими

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:05:47+03:00

При этом ей самой понадобилась госпитализация

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В субботу, 8 февраля, на 36 километре автодороги «Объездная Йошкар-Олы» в Медведевском районе Марий Эл столкнулись "Лада Калина" и "Лада Приора". По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем первой легковушки, двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступила дорогу другому авто.

В результате аварии пострадала как владелица "Калины", так и 26-летний водитель "Приоры". Их с места ДТП доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU