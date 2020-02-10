В Казани уже три дня ищут пропавшую 51-летнюю Елену Набиуллину
7 февраля 51-летняя Елена Набиуллина из Казани перестала выходить на связь с близкими. Тогда последние обратились за помощью в поисках женщины к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Известно, что Елена ростом около 165 сантиметров имеет полное телосложение, светло-русые волосы до плеч и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на ней был удлиненный бирюзовый пуховик, синие джинсы и черные сапоги. С собой у женщина также была сумка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Елены Набиуллиной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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