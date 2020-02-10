С начала 2020 года в Татарстане официально самозанятыми стали еще 1,5 тысячи человек

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:48:00+03:00

В 2019 году в Татарстане официально самозанятыми уже стали 26 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минэкономики республики считают, что осенью количество зарегистрированных в этом статусе резко вырастет

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Стало известно, что с начала 2020 года еще более 1,5 тысяч жителей Татарстана официально стали самозанятыми. Такую цифру назвал министр экономики республики Фарид Абдулганиев на итоговой коллегии ведомства.

Абдулганиев также отметил, что в 2019 году больше всего зарегистрированных самозанятых пришлось на осень. В Минэкономики ожидают, что такой всплеск активности произойдет и в этом году.

Отметим, что в 2019-ом в Татарстане официально самозанятыми уже стали 26 тысяч человек. Большинство из них - жители Казани (7 657 человек), Набережных Челнов (2 343 человека) и Нижнекамского района (1 031 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU