С начала 2020 года в Татарстане официально самозанятыми стали еще 1,5 тысячи человек
Стало известно, что с начала 2020 года еще более 1,5 тысяч жителей Татарстана официально стали самозанятыми. Такую цифру назвал министр экономики республики Фарид Абдулганиев на итоговой коллегии ведомства.
Абдулганиев также отметил, что в 2019 году больше всего зарегистрированных самозанятых пришлось на осень. В Минэкономики ожидают, что такой всплеск активности произойдет и в этом году.
Отметим, что в 2019-ом в Татарстане официально самозанятыми уже стали 26 тысяч человек. Большинство из них - жители Казани (7 657 человек), Набережных Челнов (2 343 человека) и Нижнекамского района (1 031 человек).
ИСТОЧНИК KP.RU
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