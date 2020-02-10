В Ульяновской области пропал Александр Вахтеев, который нуждается в медпомощи

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:04:19+03:00

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В Ульяновской области начались поиски 68-летнего Александра Вахтеева. Мужчина из села Садовое Новоспасского района перестал выходить на связь с близкими 7 февраля. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Александр ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные спортивные брюки, черные ботинки и черная шапка.

Всех, кто видел Александра Вахтеева после 7 числа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)70054-52.

ИСТОЧНИК KP.RU