В Ульяновской области пропал Александр Вахтеев, который нуждается в медпомощи
68-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 7 февраля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновской области начались поиски 68-летнего Александра Вахтеева. Мужчина из села Садовое Новоспасского района перестал выходить на связь с близкими 7 февраля. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.
Александр ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные спортивные брюки, черные ботинки и черная шапка.
Всех, кто видел Александра Вахтеева после 7 числа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)70054-52.
ИСТОЧНИК KP.RU