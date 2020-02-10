В Чувашии нашли мертвым парня, который ушел из дома 4 февраля и пропал

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:25:08+03:00

О местонахождении 23-летнего Владимира Сергеева до сих пор ничего не было известно

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Вечером в пятницу, 7 февраля, в Новочебоксарске было найдено тело 23-летнего Владимира Сергеева. Молодой человек ушел из дома 4 февраля и пропал. С тех пор о нем ничего не было известно.

Поисками Владимира занималась полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». О причинах его смерти парня и обстоятельствах, при которых было найдено тело, не сообщается.

Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино и 83-летнего Халима Аббясова из села Штанаши.

ИСТОЧНИК KP.RU