В Чувашии нашли мертвым парня, который ушел из дома 4 февраля и пропал
Вечером в пятницу, 7 февраля, в Новочебоксарске было найдено тело 23-летнего Владимира Сергеева. Молодой человек ушел из дома 4 февраля и пропал. С тех пор о нем ничего не было известно.
Поисками Владимира занималась полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». О причинах его смерти парня и обстоятельствах, при которых было найдено тело, не сообщается.
Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино и 83-летнего Халима Аббясова из села Штанаши.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»