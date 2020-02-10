В Казани нашли мертвым пропавшего две недели назад Сергея Малыгина
В Казани завершились поиски 55-летнего Сергея Малыгина. Мужчина был найден мертвым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Причины смерти и обстоятельства, при которых он был найден, не сообщаются.
Напомним, Сергей перестал выходить на связь с близкими 26 января. Тогда же полиция, волонтеры и просто неравнодушные горожане начали его поиски.
В Татарстане до сих пор продолжаются поиски 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска и 63-летнего Николая Нестеркина. Они также пропали в январе этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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