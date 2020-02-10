2020-02-10T10:02:39+03:00
Общество

В Чувашии на профилактику коронавируса выделили почти 50 миллионов рублей

Эти деньги из резервного фонда республики получит региональный Минздрав
Олег ЛУГОВОЙ
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Деньги для этого нашли в резервном фонде республики.Деньги для этого нашли в резервном фонде республики.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На профилактику китайского коронавируса и его недопущение в регион врио главы Чувашии Олег Николаев выделил местному Минздраву более 49,6 миллиона рублей. Эти деньги, согласно распоряжению Николаева, ведомство получит из резервного фонда Чувашии.

Минздрав республики курирующий штаб по недопущению коронавируса в регион должен потратить выделенные средства на санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции из Китая. Что именно туда входит в документе не уточняется.

Тем временем в Чувашию по работе прибыло 9 граждан Китая. Сейчас они находятся на двухнедельном карантине в инфекционном стационаре Чебоксарской районной больницы в Кугесях.

В республику они прилетели из аэропорта Шеремтьево. Уже там проверка на коронавирус дала отрицательные результаты. Тем не менее они изолированы. Врач осматривает их дважды в день. Рабочих из Китая обеспечили всем необходимым. Даже еду им дают по их предпочтениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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