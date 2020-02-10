В Столбищах горело почтовое отделение
9 февраля около 19.00 на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о возгорании в почтовом отделении на улице Кооперативная села Столбищ Лаишевского района Татарстана.
Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. Никто не пострадал. Когда все потушили, было установлено, что пламя повредило оргтехнику, документы и потолок почтового отделения. Пострадали ли при этом письма и посылки, пока не сообщается. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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