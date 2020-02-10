В 2019 году ветеринарная служба Казани из-за паразитов и нитратов забраковала 32 тонны продуктов

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:12:04+03:00

В течение года было проведено более 700 тысяч экспертиз. Фото: Ксения ЯРКОВА

Специалисты проводили экспертизу товаров как в стационарных, так и в мобильных лабораториях – прямо на ярмарках

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В государственном ветеринарном объединении Казани подсчитали, что за прошедший 2019 год его специалисты запретили к продаже 32 тонны продуктов.

Такое решение было принято после проведения экспертизы 24 тысяч тонн продукции и сырья. При этом ее изучали не только в стационарных, но и в мобильных лабораториях. Последние обслуживали различные ярмарки. В течение года было проведено более 700 тысяч экспертиз. Основные причины запрета к продаже стали органические и паразитарные изменения в мясе и внутренних органах, а также повышенное содержание нитратов в растительной продукции.

Отдельным пунктом в отчете городских ветеринаров за год стоит обслуживание мусульманского праздника с закланием животных Курбан-байрам. Ими был произведен контроль над ввозом 6 тысяч голов и над утилизацией 61 тонны биоотходов после принесения в жертву животных. В итоге пришлось провести дезинфекцию на площади 7 тысяч квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU