В Казани открыли первую в Татарстане государственную гостинцу для животных

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:44:29+03:00

Там можно оставить питомца как на час, та к и на несколько суток. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В Казани свою работу начала государственная гостиница для домашних животных. Она расположилась в ветеринарном центре на улице Односторонка Ноксинская Советского района. Это первый государственный зооотель не только в городе, но и в Татарстане.

На его площади в 130 квадратных метров единовременно можно содержать до 50 собак и кошек. Их можно оставить там как на час, так и на несколько суток. За животными будут присматривать врачи-ветеринары. Кроме того, при гостинице имеется большая территория для выгула постояльцев. Там можно проводить тренировки различных пород собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU