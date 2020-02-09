2020-02-09T17:02:22+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал застройщикам, что их предложения рассмотрят на федеральном уровне

К 2024-му республика должна будет в год строить до 3,6 миллиона квадратных метров жилья
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Президент Татарстана Рустам Минниханов, первый зам главы Минстроя России Ирек Файзуллин, и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и глава уже республиканского Минстроя Фарит Ханифов провели целы ряд встреч с крупными застройщиками.

Их цель – обсуждение вопросов по увеличению объемов строительства жилья в республике. Дело в том, что, согласно задачам, поставленным в рамках исполнения нацпроектов, Татарстан к 2024-му должен в год сдавать до 3,6 миллиона квадратных метров жилья.

В свою очередь застройщиков интересует урегулирование вопросов, возникающие при переходе на проектное финансирование. Рустам Минниханов заверил, что их предложения будут рассмотрены на федеральном уровне во время заседания рабочей группы Госсовета России по развитию жилья, которую, которую, к слову, он и возглавляет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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