Гидрометцентр Татарстана: из-за радиоактивного снега в Ульяновской области превышений по фону в республике нет

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:08:26+03:00

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В начале февраля Институт сообщил, что в ходе планового осмотра на территории промышленной площадки №1 было обнаружено радиоактивное загрязнение снега. Пораженный участок оказался маленьким, а уровень загрязнения, согласно официальным сообщениям, настолько низким, что никак не повлиял на изменение радиационного фона. В итоге с загрязнением оперативно справились.

Тем временем, в соцсетях начала распространятся информация об аварии на территории научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР). Якобы, из-за мощного выброса изотопов в воздух попали радионуклиды. В итоге такого фейка, который мог привести к массовой панике, не стерпел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

- Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике. Ситуация в НИИАР штатная. В Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке – в норме. Я специально обратился к руководству НИИАР - в онлайн-режиме организовать трансляцию показаний дозиметров с промплощадки в институте атомных реакторов. Скоро этот мониторинг вы сможете увидеть на городских порталах в режиме онлайн, - написал губернатор на своей официальной соцстранице. - Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети. И хочу заверить, что, если бы существовала хоть какая-то угроза жизни и здоровью людей, наших с вами семей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех, в том числе, организовали своевременное оповещение об опасности. Но никакой опасности нет, как нет никакой аварии или другой нештатной ситуации на территории НИИАР. Есть люди, наживающиеся на нашем страхе и отрабатывающие технологии распространения фейков.

Далее Морозов информирует, что он уже обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать авторов сообщения о радиоактивном ЧП, которого, по его словам, не было. Губернатор утверждает, что их действия попадают под уголовную статью.

- Попытки нажиться на человеческом страхе не должны остаться безнаказанными, и я прошу вас остановить распространение этого фейка. Не пересылайте его близким, среди них могут быть чувствительные люди, на чьем здоровье может сказаться такая негативная информация. Не размещайте на своих страничках в соцсетях – не желая ничего плохого, вы можете оказаться соучастниками преступления. Давайте вместе поставим заслон лжи и панике! – призвал своих подписчиков Морозов.

Тем временем, ситуацией с распространением недостоверной информации о радиоактивном ЧП заинтересовались и в Гидрометцентре Татарстана

- В стокилометровой зоне НИИАР города Димитровград на территории Татарстана находятся две метеостанции МС Тетюши и МС Чулпаново, на которых замеры гамма излучения проводятся 8 раз в сутки. Показатели на данных пунктах мониторинга с 1 по 8 февраля не превышали фоновых показаний за предыдущий месяц, на территории МС Казань значения за тот же период так же не превышают фоновых значений, - сообщили в республиканском Гидрометцентре. - Для проверки распространяемой информации были произведены работы по дополнительному обследованию проб атмосферных выпадений и аэрозолей в приземном слое воздуха как на суммарную бета-активность, так и активность гамма излучаемых радионуклидов. Превышений по фоновым значениям не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU