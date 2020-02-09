10 февраля у казанцев из крана может пойти зеленая вода

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:58:44+03:00

При обнаружении цветной воды надо позвонить в диспетчерскую по телефону: 8 (843) 291-87-95. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В этот понедельник, 10 февраля, жителям Казани не стоит паниковать, если из их кранов вдруг пойдет зеленая вода. Дело в том, что коммунальщики с помощью красителя Уранина-А будут проверять тепловоды на предмет утечек.

Так, Уранин-А введут в сетевую воду, которая поступает по трубам от котельной «Азино». Если, кто из горожан все же увидит, что из его крана течет зеленая вода, то ему надо будет сообщить об этом в диспетчерскую службу по многоканальному телефону: 8 (843) 291-87-95.

СПРАВКА КП

Краситель Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU