В Татарстане горела фура с яйцами

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:50:08+03:00

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Вечером 8 февраля пожарным пришлось выехать в окрестности поселка Макулово Верхнеуслонсокого района Татарстана. Там на дороге загорелась фура, а точнее ее полуприцеп, в котором перевозились куриные яйца.

Пожарные быстро потушили огонь, который бушевал на площади 24 квадратных метра. В результате этого происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание произошло после того, как у большегруза МАЗ во время движения заклинило тормоза.

ИСТОЧНИК KP.RU