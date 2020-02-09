В Татарстане горела фура с яйцами
Огонь бушевал на площади 24 квадратных метра
В результате происшествия никто не пострадал.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Вечером 8 февраля пожарным пришлось выехать в окрестности поселка Макулово Верхнеуслонсокого района Татарстана. Там на дороге загорелась фура, а точнее ее полуприцеп, в котором перевозились куриные яйца.
Пожарные быстро потушили огонь, который бушевал на площади 24 квадратных метра. В результате этого происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, возгорание произошло после того, как у большегруза МАЗ во время движения заклинило тормоза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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