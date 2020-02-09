В Казани такси на скорости врезалось в столб: погибла пассажирка

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:45:02+03:00

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В субботу вечером на проспекте Ямашева произошло смертельное ДТП. Около дома №103 такси на полном ходу протаранило фонарный столб. В результате аварии смертельные травмы получила девушка-пассажир.

По предварительным данным, водитель такси превысил скорость и потерял управление. Машина превратилась в болид и врезалась в опору уличного освещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU