В Казани такси на скорости врезалось в столб: погибла пассажирка
В субботу вечером на проспекте Ямашева произошло смертельное ДТП. Около дома №103 такси на полном ходу протаранило фонарный столб. В результате аварии смертельные травмы получила девушка-пассажир.
По предварительным данным, водитель такси превысил скорость и потерял управление. Машина превратилась в болид и врезалась в опору уличного освещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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