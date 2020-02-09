В понедельник мороз начнет уходить из Татарстана

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:26:10+03:00

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Это воскресенье станет последним днем пришедшего в Татарстан, хоть и не на долго, настоящего зимнего мороза. Так, в понедельник, 10 февраля, в европейскую часть России северные ветра сменятся на юго-западный, что приведет к потеплению.

Если в воскресенье температура воздуха днем будет в пределах от -12 до -17 градусов, то в понедельник она прогнозируется как от -2 до -7, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Ночью 10 февраля пройдет небольшой снег и лишь местами метель. Далее преимущественно будет без каких-либо осадков.

Похожая погода сохранится и во вторник, 11 февраля, - днем максимум от -1 до -6 градусов, на дорогах гололедица.

В последующие за этим два дня, по предварительному прогнозу, погода в Татарстане будет формироваться под влиянием западной периферии сибирского антициклона с умеренно-морозной погодой. Вероятность осадков при этом небольшая.

ИСТОЧНИК KP.RU