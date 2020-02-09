2020-02-09T09:58:30+03:00
Общество

За упаковку до 55 рублей: в Казани зафиксирован рост цен на медицинские маски

Антимонопольщики начали проверять аптеки
Олег ЛУГОВОЙ
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В случае, если будут выявлены факты недобросовестных действий со стороны опта или розницы, УФАС Татарстана примет меры.В случае, если будут выявлены факты недобросовестных действий со стороны опта или розницы, УФАС Татарстана примет меры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В аптеки города с рейдом наведались представители татарстанской антимонопольной службы и Минздрава республики. Причина – в сообщениях о росте цен на медицинские маски в связи с распространением китайского коронавируса.

Одними из первых проверке подверглись аптеки на улице Чехова. В некоторых из них, как выяснилось, цены на медицинские маски действительно выросли – за упаковку из трех штук просят от 40 до 55 рублей. Где-то цена держится в пределах – от 7 до 8 рублей за штуку. В целом же по Казани стоимость медицинской маски в среднем достигает 10 рублей.

- Мониторинг цен в Татарстанском УФАС России ведётся еженедельно, мы выезжаем с самостоятельными рейдами по аптекам и следим за ситуацией в целом по Татарстану. В случае, если будут выявлены факты недобросовестных действий со стороны опта или розницы, будем принимать меры, - отметил после рейда зам руководителя антимонопольного ведомства Андрей Розенталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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