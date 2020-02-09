За упаковку до 55 рублей: в Казани зафиксирован рост цен на медицинские маски

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:58:30+03:00

В случае, если будут выявлены факты недобросовестных действий со стороны опта или розницы, УФАС Татарстана примет меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В аптеки города с рейдом наведались представители татарстанской антимонопольной службы и Минздрава республики. Причина – в сообщениях о росте цен на медицинские маски в связи с распространением китайского коронавируса.

Одними из первых проверке подверглись аптеки на улице Чехова. В некоторых из них, как выяснилось, цены на медицинские маски действительно выросли – за упаковку из трех штук просят от 40 до 55 рублей. Где-то цена держится в пределах – от 7 до 8 рублей за штуку. В целом же по Казани стоимость медицинской маски в среднем достигает 10 рублей.

- Мониторинг цен в Татарстанском УФАС России ведётся еженедельно, мы выезжаем с самостоятельными рейдами по аптекам и следим за ситуацией в целом по Татарстану. В случае, если будут выявлены факты недобросовестных действий со стороны опта или розницы, будем принимать меры, - отметил после рейда зам руководителя антимонопольного ведомства Андрей Розенталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU