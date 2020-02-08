Министр спорта Татарстана: Решения о проведении Суперкубка России по футболу в Казани нет

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что Казань претендует на проведение Суперкубка России в 2021 году, однако это не соответствует действительности.

– Речи о Суперкубке России в 2021 году нет, мы на него не претендуем. На встрече в РФС речь шла о наших совместных планах, мы действительно обсуждали на уровне переговоров возможность проведения какого-то крупного события в Казани в ближайшие несколько лет - Кубка или Суперкубка страны, – передает слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова пресс-служба ведомства. – Однако пока все это на уровне переговоров - никаких согласований, официальных заявок с нашей стороны и, как следствие, конкретного решения о проведении, о котором пишут в СМИ, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU