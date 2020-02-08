2020-02-08T17:08:22+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Татарстана о тумане 9 февраля

На дорогах возможна гололедица
Наиля ГАЛИМОВА
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На дорогах возможна гололедица.На дорогах возможна гололедица.Фото: Олег ЗОЛОТО
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МЧС Татарстана предупреждает жителей республики о тумане местами ночью и утром 9 февраля. Кроме того, по сообщению гидрометцентра, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью и утром составят от минут 18 до 23 градусов мороза, при прояснениях до минус 28 градусов. Максимальные температуры воздуха днем составят от 12 до 17 градусов ниже нуля. Также на дорогах ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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