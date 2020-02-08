В Татарстане на пожаре в жилом доме погибла 4-летняя девочка и её отец

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:21:08+03:00

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В 11.08 8 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Александровская Слобода Заинского района Татарстана.

Прибыв на место пожарные обнаружили открытое горение по всей площади одноэтажного бревенчатого жилого дома размером 4 на 8 метров. В ходе разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего 40-летнего мужчины и его 4-летней девочки.

По предварительной информации, женщина и её старшая дочь ушли по делам, а в доме остались её гражданский муж и младшая дочь. Возвращаясь, женщина заметила дым, но подумала, что топится соседская баня. В это же время дым заметили соседи и сообщили в пожарную охрану.

До прибытия пожарных все пытались войти внутрь дома, но не смогли из-за сильного дыма. К прибытию пожарных дом горел по всей площади, обрушилась кровля. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU