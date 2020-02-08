Видео, где игроки и тренеры «Рубина» дуют на мячик, набрало 4 миллиона просмотров за сутки
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провёл тимбилдинг-мероприятие команды. Сначала игроки и персонал клуба сыграли в bubble football – футбол на траве, но в резиновых шарах. Затем представители казанского клуба поучаствовали в blow football – настольный футбол, где нужно дуть на мяч, чтобы забить его в ворота соперника.
Именно видео с настольного футбола попало в самый популярный футбольный аккаунтов в инстаграме, где на данный момент набрало более 4 миллионов просмотров. Всего на данный аккаунт подписано 25,8 миллионов людей.
В обоих активностях принимал участие Слуцкий и тренерский штаб основной команды «Рубина». Для казанского клуба это не первое тимбилдинг-мероприятие на турецких сборах. До этого команда играла в пейнтбол и поучаствовала в турнире по картингу.
Завтра, 9 февраля, «Рубин» сыграет товарищеский матч со «Спартаком» из латвийской Юрмалы, после чего команда вернётся в Казань, а затем снова улетит в Турцию на заключительный сбор перед возобновлением сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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