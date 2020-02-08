2020-02-08T13:26:55+03:00
Происшествия

Житель Чувашии перевел мошенникам более 3 миллионов рублей, взятых в кредит

Мужчина хотел подзаработать на курсе валют через интернет-сайт
Наиля ГАЛИМОВА
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Гражданин оформил кредиты в шести банках.Гражданин оформил кредиты в шести банках.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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7 февраля в полицию в городе Канаш обратился 53-летний местный житель. Он рассказал, что в ноябре прошлого года ему позвонила незнакомая женщина и предложила поучаствовать в получении прибыли от вложенных денежных средств за счет изменений курса валют. Вначале он вложил 250 долларов США на счёт брокерского сайта. В последующем мужчине посоветовали вложить как можно больше денег для получения сверхвысоких процентов по вкладу.

Гражданин оформил кредиты в шести банках и в течение двух месяцев перевел на различные счета свыше 3 миллионов 235 тысяч рублей. А в конце января в его личном кабинете на сайте счета обнулились.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленники устанавливаются. Известно, что они находятся за пределами Чувашии, сообщили в пресс-службе Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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