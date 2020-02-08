2020-02-08T16:25:32+03:00
Происшествия

В Татарстане женщина с двумя детьми отравились угарным газом

Их госпитализировали в больницу
Наиля ГАЛИМОВА
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Причина происшествия устанавливается.Причина происшествия устанавливается.Фото: Алина НИЗАМОВА
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7 февраля в 20.00 поступило сообщение о том, что в Бугульме в квартире одного из домов на улице Мусы Джалиля из-за отравления, предварительно угарным газом, пострадали дети.

Так, 11-летняя девочка и трехлетний мальчик с диагнозом «отравление средней степени тяжести» были госпитализированы в детское отделение Бугульминской ЦРБ. С таким же диагнозом в больницу попала и 36-летняя женщина.

Причина происшествия устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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