В Казани прощаются с Айратом Хайруллиным

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:30:09+03:00

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В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая проходит церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.

В гражданской панихиде приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, мэр Казани. Также попрощаться с Хайруллиным приехал мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 7 февраля примерно в 17:30. Вертолет Bell 407 рухнул на лед Камы в шести километрах от Лаишево. На борту находились три человека. Погиб только 49-летний Айрат Хайруллин. Его пилот и помощник получили тяжелые травмы, теперь за их жизнь борются врачи. Ситуацию взял под контроль министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

ИСТОЧНИК KP.RU