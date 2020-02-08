В Казани росгвардейцы задержали пьяного подозреваемого в угоне машины
Поздней ночью 6 февраля 24-летний парень обратился в полицию, сообщив, что у него угнали автомобиль Daewoo Matiz. Он рассказал, что угнанная машина была припаркована незапертой возле гаража в поселке Большие Клыки. Также молодой человек сообщил приметы проживающего в поселке человека, которого он подозревал.
Полиция оперативно ввела план «Перехват», на похищенную машину и лицо, подозреваемое в угоне, разослали ориентировки всем наружным службам. Около двух часов ночи автомобиль обнаружили, при этом в кресле водителя спал пьяный мужчина, похожий на разыскиваемого, а рядом лежала пустая бутылка из-под спиртного.
Недавно освободившегося из мест заключения 39-летнего гражданина задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Машину в исправном состоянии вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU