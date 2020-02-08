В Казани росгвардейцы задержали пьяного подозреваемого в угоне машины

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:10:59+03:00

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Поздней ночью 6 февраля 24-летний парень обратился в полицию, сообщив, что у него угнали автомобиль Daewoo Matiz. Он рассказал, что угнанная машина была припаркована незапертой возле гаража в поселке Большие Клыки. Также молодой человек сообщил приметы проживающего в поселке человека, которого он подозревал.

Полиция оперативно ввела план «Перехват», на похищенную машину и лицо, подозреваемое в угоне, разослали ориентировки всем наружным службам. Около двух часов ночи автомобиль обнаружили, при этом в кресле водителя спал пьяный мужчина, похожий на разыскиваемого, а рядом лежала пустая бутылка из-под спиртного.

Недавно освободившегося из мест заключения 39-летнего гражданина задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Машину в исправном состоянии вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU