Президент Татарстана отправил телеграмму с соболезнованиям супруге Айрата Хайруллина

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:50:00+03:00

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Телеграмму со словами соболезнования супруге Гузели, родным и близким погибшего в авиапроисшествии Айрата Хайруллина отправил президент Татарстана. Рустам Минниханов отметил, что гибель народного избранника - тяжелая утрата для всей республики.

"Это большая потеря не только для Вас, Вашей семьи, но и для всей республики. Из жизни ушёл человек, внёсший достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, эффективно отстаивавший интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне в Государственной Думе России", — отмечается в телеграмме.

Айрат Хайруллин запомнится татарстанцам еще и как активный благотворитель, который совершил много добрых дел.

"Сочувствую Вашему горю, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни", — заключил Рустам Минниханов.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 7 февраля примерно в 17:30. Вертолет Bell 407 рухнул на лед Камы в шести километрах от Лаишево. На борту находились три человека. Погиб только 49-летний Айрат Хайруллин. Его пилот и помощник получили тяжелые травмы, теперь за их жизнь борются врачи. Ситуацию взял под контроль министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

ИСТОЧНИК KP.RU