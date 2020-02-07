Крушение вертолета в Татарстане: из троих находившихся на борту погиб только депутат Госдумы Айрат Хайруллин

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:11:55+03:00

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Вместе с погибшим депутатом Госдумы летел его помощник, за штурвалом находился один пилот. 7 февраля в 16.21 вертолет Bell 407 №01893 пропал – не была произведена отметка в пункте назначения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759499" frameborder="0"></iframe> Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

Воздушное судно следовало по маршруту из села Левашево Алексеевского района Татарстана район в село Матюшино Лаишевского района. На поиски пропавшего вертолета депутата Госдумы отправились сотрудники МЧС. С воздуха им удалось найти место крушения и обломки. Вертолет упал в 6 километрах от Лаишево. По земле к нему было трудно подобраться. Пришлось использовать судно на воздушной подушке. С места крушения были доставлены двое выживших – пилот и помощник депутата. Сейчас они уже находятся под наблюдением врачей.

В причинах произошедшего крушения разбираются прибывшие на место происшествия сотрудники Приволжского транспортного следственного управления – идет доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU