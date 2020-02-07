Крушение вертолета в Татарстане: из троих находившихся на борту погиб только депутат Госдумы Айрат Хайруллин
Вместе с погибшим депутатом Госдумы летел его помощник, за штурвалом находился один пилот. 7 февраля в 16.21 вертолет Bell 407 №01893 пропал – не была произведена отметка в пункте назначения.
Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани
Воздушное судно следовало по маршруту из села Левашево Алексеевского района Татарстана район в село Матюшино Лаишевского района. На поиски пропавшего вертолета депутата Госдумы отправились сотрудники МЧС. С воздуха им удалось найти место крушения и обломки. Вертолет упал в 6 километрах от Лаишево. По земле к нему было трудно подобраться. Пришлось использовать судно на воздушной подушке. С места крушения были доставлены двое выживших – пилот и помощник депутата. Сейчас они уже находятся под наблюдением врачей.
В причинах произошедшего крушения разбираются прибывшие на место происшествия сотрудники Приволжского транспортного следственного управления – идет доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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