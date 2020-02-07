2020-02-07T18:08:27+03:00
Происшествия

В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержана группа иностранцев

Один из фигурантов уголовного дела по данному факту был депортирован еще до подачи на него заявления в полицию
Олег ЛУГОВОЙ
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По версии правоохранителей, они требовали деньги у бизнесменов-иностранцев.По версии правоохранителей, они требовали деньги у бизнесменов-иностранцев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Как стало известно полицейским, в Альметьевске 42-летний уроженец Таджикистана, пользуясь своим авторитетом среди земляков, сколотил преступную группу из мигрантов – 24-летнего и 27-летнего уроженцев среднеазиатского региона.

Организатора и одного из его подельников задержали во время совместной операции сотрудников МВД Татарстана, ФСБ и Росгвардии.

По версии правоохранителей, задержанные занимались вымогательством у бизнесменов-иностранцев. Так, в феврале этого года они требовали от одного из них 74 тысячи рублей. Члены группы угрожали расправой не только самому мужчине, но и его семье. В итоге они отобрали у потерпевшего легковой автомобиль «Дэу».

Кроме того, во время обыска по месту жительства задержанных правоохранители нашли и изъяли крупную сумму денег и документы для постановки иностранцев на миграционный учет.

- В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору» и «Неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия». Также их заподозрили и в организации незаконной миграции, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас организатор группы и его подельник арестованы на два месяца. А третий участник был депортирован за пределы России еще до поступления заявления на него в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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