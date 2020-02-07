В Казани пройдет предпремьерный показ криминальной комедии "Джентльмены"

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:57:41+03:00

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Новая криминальная комедия режиссера Гая Ричи выходит на российские экраны 13 февраля но уже 11 февраля для жителей столицы Татарстана пройдет предпремьерный показ картины, чей прокатный рейтинг 18+.

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии.

Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

В главных ролях Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи.

ИСТОЧНИК KP.RU