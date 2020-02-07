2020-02-07T18:57:41+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ криминальной комедии "Джентльмены"

Мероприятие состоится 11 февраля в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" РК Ривьера
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Новая криминальная комедия режиссера Гая Ричи выходит на российские экраны 13 февраля но уже 11 февраля для жителей столицы Татарстана пройдет предпремьерный показ картины, чей прокатный рейтинг 18+.

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии.

Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

В главных ролях Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане на расселение людей из аварийного жилья потратят 1 миллиард рублей
В Казани перевозчики решили пойти на крайние меры в борьбе с автохамами
В Казани пройдет предпремьерный показ криминальной комедии "Джентльмены"
В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержана группа иностранцев
Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил увеличить социальные выплаты в республике
В Татарстане на 20% повысили тариф на вывоз мусора
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "Темный лес: Неписанный дастан"
В Марий Эл после ДТП водитель-женщина сбежала, оставив в своей машине пассажирку
Собирали деньги на мебель и шторы?: прокуратура Новочебоксарска проверит городскую школу на факт поборов
Вместо жвачки наркотики: на въезде в Казань сотрудники ГИБДД остановили машину с 7 килограммами мефедрона
Маршрутки вернутся на автобусные маршруты Набережных Челнов уже 8 февраля