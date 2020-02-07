2020-02-07T19:08:49+03:00
Общество

В Казани перевозчики решили пойти на крайние меры в борьбе с автохамами

Речь идет о тех автолюбителях, которые паркуют машины на остановках общественного транспорта [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий ТатарстанаФото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана
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В пятницу, 7 февраля, казанские перевозчики вместе с сотрудниками ГИБДД города решили навести порядок на автобусных остановках. Дело в том, что автолюбители стали все чаще оставлять там свои машины. А это мешает общественному транспорту высаживать и сажать пассажиров.

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

В Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана отмечают, что особо остро это проблема стоит в центре Казани и в Советском районе города. Во время рейда на одной только остановке «улица Татарстан» автоинспекторы выписали 6 протоколов. Машины были эвакуированы на штрафстоянку.

- Мы продолжим выявлять автохамов, кто паркует свои машины на автобусных остановках. Стоянка для водителей, согласно ПДД, разрешена в 15 метрах до и после знака автобусной остановки, - напоминает председатель ассоциации АТП региона Сергей Темляков.

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

Фото: Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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