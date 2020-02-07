Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил увеличить социальные выплаты в республике
В Чувашии увеличат социальные выплаты. Такое поручение министерству финансов республики дал врио главы региона Олег Николаев на встрече с руководством Госсовета и руководителями политических фракций.
В ближайшие дни ведомство должно решить, на сколько процентов и какие именно социальные выплаты будут проиндексированы.
Для справки, сейчас в республике имеются следующие меры социально поддержки:
- По оплате жилого помещения, коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, «сельским специалистам»;
- Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случаи, если расходы на ЖКУ составляют более 22 % дохода семьи;
- Ежемесячная компенсация на продовольственные товары детям с 14 до 18 лет умерших инвалидов или умерших в связи с ЧАЭС;
- Ежемесячное пособие на ребенка, пособие по беременности и родам безработным, ежемесячная компенсация на питание беременным, кормящим матерям.
- Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей;
- Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;
- Выплаты опекунам (попечителям), патронатным воспитателям на содержание подопечных детей;
- Выплата вознаграждения опекуну (попечителю), одному из приемных родителей, патронатному воспитателю;
- Республиканский материнский капитал на третьего и последующих детей;
- Социальное пособие на погребение;
- Компенсация расходов на приобретение оборудования для приема цифрового телевещания.
Отметим, что в последний раз социальные выплаты в Чувашии индексировались в 2017 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU