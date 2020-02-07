В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "Темный лес: Неписанный дастан"

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:46:56+03:00

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Уже 12 и 13 марта в казанском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина состоится премьера нового спектакля "Темный лес: Неписанный дастан".

Постановка имеет возрастную категорию 16+.

Кто ты? Кто я? Кто они? Как ты поступишь, оставшись на стыке двух миров? Когда возникнет необходимость принять решение за собственную судьбу, судьбу близких и своего племени? Готов ли ты к этой ответственности? Сможешь ли построить "новый мир", отрекшись от собственной сути, от своих корней? Иль заблудишься в дебрях дремучего леса, готового тебя поглотить? Что в недрах того леса – гибель или спасение?

Пьеса "Темный лес" призывает нас к новому "прочтению" мифов, что были, казалось, известны с самого раннего детства. Увидеть события, встроенные в жанр современной лиро-эпики и фэнтези, под другим углом.

Это – неписаная история. Тем она и волнительна. Тем она и тревожна.

ИСТОЧНИК KP.RU