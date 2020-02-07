2020-02-07T16:46:56+03:00
Звезды

В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "Темный лес: Неписанный дастан"

Премьера состоится 12 и 13 марта
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В театре состоится премьера нового спектакляВ театре состоится премьера нового спектакля
Изменить размер текста:

Уже 12 и 13 марта в казанском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина состоится премьера нового спектакля "Темный лес: Неписанный дастан".

Постановка имеет возрастную категорию 16+.

Кто ты? Кто я? Кто они? Как ты поступишь, оставшись на стыке двух миров? Когда возникнет необходимость принять решение за собственную судьбу, судьбу близких и своего племени? Готов ли ты к этой ответственности? Сможешь ли построить "новый мир", отрекшись от собственной сути, от своих корней? Иль заблудишься в дебрях дремучего леса, готового тебя поглотить? Что в недрах того леса – гибель или спасение?

Пьеса "Темный лес" призывает нас к новому "прочтению" мифов, что были, казалось, известны с самого раннего детства. Увидеть события, встроенные в жанр современной лиро-эпики и фэнтези, под другим углом.

Это – неписаная история. Тем она и волнительна. Тем она и тревожна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане на расселение людей из аварийного жилья потратят 1 миллиард рублей
В Казани перевозчики решили пойти на крайние меры в борьбе с автохамами
В Казани пройдет предпремьерный показ криминальной комедии "Джентльмены"
В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержана группа иностранцев
Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил увеличить социальные выплаты в республике
В Татарстане на 20% повысили тариф на вывоз мусора
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "Темный лес: Неписанный дастан"
В Марий Эл после ДТП водитель-женщина сбежала, оставив в своей машине пассажирку
Собирали деньги на мебель и шторы?: прокуратура Новочебоксарска проверит городскую школу на факт поборов
Вместо жвачки наркотики: на въезде в Казань сотрудники ГИБДД остановили машину с 7 килограммами мефедрона
Маршрутки вернутся на автобусные маршруты Набережных Челнов уже 8 февраля