Мэр Казани поставил задачу увеличить турпоток в город до 5 миллионов человек в год

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:04:32+03:00

Ильсур Метшин также заметил, что город не должен превратиться в один большой музей

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В пятницу, 7 февраля, в Казани состоялось открытие всероссийского форума «Модель идентичности города». На мероприятии выступил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Он заметил, что целостность города важна не только для самоопределения его жителей и их восприятия, но и для туристов.

После Метшин заявил, что поставил городу планку в 5 миллионов туристов в год. При этом, правда, Казань не должна превратиться в один большой музей. Столица региона должна развиваться, сохраняя свою историю.

ИСТОЧНИК KP.RU