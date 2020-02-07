В Татарстане на расселение людей из аварийного жилья потратят 1 миллиард рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:37:13+03:00

Программа по расселению аварийных домов рассчитана до 2025 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Непригодные для жизни дома находятся в 11 районах республики

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Стало известно, что на расселение людей из аварийного жилья в Татарстане потратят 1 миллиард рублей. Постановление об этих тратах подписал и.о. премьер-министра республики Рустам Нигаматуллин.

Согласно документу, непригодные для проживания дома будут расселены в Агрызском, Актанышском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском, Чистопольском районах и в Казани. Всего сейчас в Татарстане аварийными считаются 146 многоквартирных домов.

Программа по их расселению рассчитана до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU