Вместо жвачки наркотики: на въезде в Казань сотрудники ГИБДД остановили машину с 7 килограммами мефедрона

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:34:44+03:00

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На стационарном посту полиции «Малиновка» - перед въездом в Казань, сотрудники ГИБДД для проверки остановили легковой автомобиль марки «Тойота».

Пообщавшись с его 48-летним водителем из Санкт-Петербурга, полицейские решили осмотреть машину.

Так, ими были найдены и изъяты на переднем сиденье баночка от жевательной резинки, только вместо жвачки там был странный порошок. Кроме того, в ручной клади водители нашлись два полиэтиленовых пакета и снова баночка от жевательной резинки. В них находился все тот же странный порошок. На время экспертизы водителю пришлось подождать. В итоге выяснилось, что найденный у него порошок является наркотиком – мефедроном. Изъятая партия этой «синтетики» потянула на 7 килограммов.

Водителя задержали. Он признался полицейским, что работает оптовым закладчиком интернет-магазина. А найденные у него наркотики он получил от оператора и должен был отвезти их в Омск.

- За покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотиков в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Пока суд отправил его под арест на два месяца, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU