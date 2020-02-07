Собирали деньги на мебель и шторы?: прокуратура Новочебоксарска проверит городскую школу на факт поборов

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:56:16+03:00

Материально-техническое оснащение детсадов и школ не должно производиться родителями воспитанников и учащихся. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

6 февраля в соцстеях появилось сообщение о поборах в одной из школ Новочебоксарска. Родители первоклассников пожаловались, что руководство образовательного учреждения требует с них деньги на покупку в мебели и штор. Заметили это сообщение в интернете и сотрудники городской прокуратуры. Они решили проверить школу на факт поборов.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям причастных к сбору денежных средств лицам. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба надзорного органа.

В прокуратуре также напоминают, что материально-техническое оснащение детсадов и школ не должно производиться родителями воспитанников. Также обучающимся должны бесплатно предоставляться учебники и пособия.

- Ремонт классов, здания школы и замена окон, как правило, также должны быть произведены за счет бюджетных средств, - добавляет пресс-служба прокуратуры Новочебоксарска.

ИСТОЧНИК KP.RU