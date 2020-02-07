В Марий Эл после ДТП водитель-женщина сбежала, оставив в своей машине пассажирку

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 6 февраля, в 12 часов на 41 километре автодороги «Озерки-Марьино-Юрино» произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21124. По предварительным данным, его 49-летняя женщина-водитель ехала слишком быстро, несмотря на снегопад, вот и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, где и перевернулось.

Водитель смогла выбраться из своего авто и сбежать, оставив при этом в салоне 26-летнюю пассажирку. Она в результате аварии получила травмы, к счастью, не серьезные. Пострадавшей медики назначили амбулаторное лечение.

Бросившую же ее женщину-водителя вскоре нашли полицейские. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU