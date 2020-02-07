2020-02-07T13:22:11+03:00
Происшествия

В Казани мужчину увезли в больницу из-за горящего мусора

У него обожжена спина и бедра
Олег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 15 квадратных метров.Площадь пожара составила 15 квадратных метров.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в доме №1 в Дорожном переулке Советского района Казани произошел ночью 6 февраля. В неиспользуемом для жилья здании загорелся строительный мусор. В результате от огня пострадал 32-летний мужчина. С места происшествия его на «скорой» увезли в РКБ. Пострадавший получил ожоги спины и бедер второй степени.

Пожар был в итоге потушен. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

- Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

К слову, что именно делал ночью в горевшем доме пострадавший мужчина, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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